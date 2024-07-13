王毅會見兩非洲國家外長　深化合作關係

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（12日）在北京會見訪華出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議的馬達加斯加外長拉薩塔及加蓬外長奧南加。

王毅向拉薩塔表示，中方願同馬方一道，以兩國元首重要共識為指引，秉持建交初心，傳承傳統友好，增進政治互信，推動中馬務實合作取得更多新成果。他又指中方讚賞馬方理解並支持中方正當主張，願繼續同馬方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，維護發展中國家共同利益，捍衞國際關係基本準則。

拉薩塔表示，馬中友誼牢固，雙邊關係強勁有力；馬方高度評價雙方高水平互利合作，將繼續支持中方維護主權和領土完整，希望提升雙邊關係定位，深化雜交水稻、工業化、人力資源等各領域合作。

王毅向奧南加表示，中方願繼續為加方推進政治過渡、實現繁榮發展提供力所能及支持，加強治國理政經驗交流，助力加提升自主可持續發展能力。奧南加表示，建交50年來，加中始終相互理解、相互尊重、相互信任，兩國關係高水平發展，感謝中方支持加蓬正義事業和過渡進程，支持加自主選擇國家制度和發展道路。加方將一如既往恪守一個中國原則，願深化各領域合作，推動加中全面戰略合作夥伴關係不斷邁上新台階。