女財務挪用公款12年遭起訴　涉案1360萬人民幣

內媒周四（11日）報道，上海市青浦區一名朱姓女子2010年5月加入一間公司擔任財務一職，此後12年間竟利用職務便利，合共挪用公款逾1,360萬元（人民幣，下同，約1,462萬港元）。青浦區檢察院目前已以涉嫌職務侵佔罪，對朱女提起公訴。

朱姓女子因工作態度認真盡責，深受公司負責人信任，並一直負責有關報稅、出納、保管公司對公帳戶及付款密鑰的權限等職務。她自2012年7月至去年10月間，多次虛構「紅利」和「業務款分紅」等名目，侵佔公司資金。朱女隨後因突發狀況被送往醫院治療，當時接近公司發薪日，負責人為維持正常營運，遂尋找代理財務公司臨時調來3名工作人員處理相關工作。

惟上述3人未能在朱女電腦紀錄找到公司財務記帳資料，並發現只有2014年前的紙本帳冊是完整的，此後近十年的記帳憑證皆零散缺失，無法理清帳目，而她侵佔公司資金之事亦因而曝光。她在接受警方審訊期間，承認自己多年來沉迷炒股，卻因技術不精輸錢而挪用公款「翻本」，同時承認曾用侵佔資金購買房產，但後來也被抵押用於炒股。