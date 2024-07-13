虐殺兩人棄屍鐵桶案　幫兇判囚30年定讞

台灣台中市男子徐德益與員工王閔正數年前先後殺害兩人，並將遺體裝入鐵桶內棄屍山區。其中王閔正一、二審皆被判處無期徒刑，台中高分院4月更一審改判兩罪20年及10年2個月有期徒刑，最高法院周五（12日）駁回檢辯上訴定讞，將由第二審另定執行刑期。

徐德益曾因強盜等罪被判囚10年半，2015年假釋後，結交離家出走的陳姓少女，而王閔正當時則與17歲蔡姓女被害人交往，但陳女和徐德益均不滿蔡女。徐德益2017年受人委託賣地，卻與陳女和王閔正私吞賣地款，同年5月25日灌醉蔡女，持鐵錘重擊其頭部，又用剪刀猛刺其胸口，再以菜刀割喉至幾乎斷頸。3人將遺體塞入鐵桶內，貼上「有毒勿碰」字條，棄屍山區，再向買家謊稱蔡女捲款逃逸。

徐德益2018年代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔售地款項，因何男控告他欺詐，遂起意殺人滅口。他翌年6月在台中地檢署的偵查庭，欲再夥同王閔正等多人綁架殺害何男，但何男未出庭，而是一名黃姓男子出庭。眾人將錯就錯，挾持黃男到太平區養狗場毆打，殺害對方後以相同方法棄屍。事後除王閔正被裁定遺棄屍體罪和殺人罪成外，主謀徐德益亦在一、二審被判死刑。