金磚國家議會論壇　華倡深化合作反對脫鈎斷鏈

第十屆金磚國家議會論壇周四至周五（11日至12日）在俄羅斯聖彼得堡舉行，中國全國人大常委會委員長趙樂際出席論壇並發表講話。他表示，立法機構要發出堅持多邊主義、促進共同發展的響亮聲音，反對「脫鈎斷鏈」、「築牆設壘」，推動營造國際化、市場化、法治化營商環境。

趙樂際周四在出席論壇全體會議時指出，金磚國家立法機構長期保持友好合作，在深化金磚戰略夥伴關係中發揮重要作用，本屆論壇是金磚擴員後舉行的首次議會論壇，體現了「全球南方」團結自強的蓬勃勢頭和共謀發展的堅定意願。他強調，金磚國家立法機構要立足職能定位，維護共同利益；深化交流合作，在彼此核心關切問題上相互支持；拓展立法機構「金磚+」合作，加強與廣大新興市場和發展中國家立法機構及多邊組織的交流對話。

周五在論壇擴大會議上，趙樂際表示中方願與金磚夥伴和廣大發展中國家，傳承弘揚和平共處五項原則，共同擔當構建人類命運共同體的時代使命。論壇期間，他會見埃及眾議長賈巴利，表示願加強立法機構各層級交流。他另晤哈薩克斯坦議會上院議長阿希姆巴耶夫，願共同努力及時批准、修訂促進兩國務實合作的法律文件。