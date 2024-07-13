針對6大問題　網信辦整治暑期未成年人網路環境

內地中小學本月陸續開始放暑假，為加強未成年人網絡保護和營造更健康安全的網絡環境，中央網信辦周六（13日）印發通知，在全國部署開展為期兩個月的「清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。當局要求整治短片直播平台、社交平台、電商平台等6項重點出現的突出問題，將從嚴處置違規平台和帳號等。

相關部門在短片和直播平台中，發現有「二次包裝」經典動畫或兒歌，出現暴力血腥內容；另有擺拍校園霸凌影片，將相關行為娛樂化；或利用「網紅兒童」牟利，惡搞兒童博取關注、賣慘引流。當局亦發現社交平台有人發布誘導不良交友、引流非法網站等訊息，強調不能向未成年人傳播不良價值。當局又嚴查電商平台上向未成年人販售軟性色情手辦文具、動漫周邊等商品；或利用兒童模特兒擺出不雅姿勢、做性暗示動作，借未成年人形象無底線行銷等。

另在電子設備的應用程式商店上，當局以往曾發現利用相似標誌和名稱訊息，仿冒未成年人喜愛的應用程式，傳播違法不良訊息。兒童智能設備方面，當局曾發現設備自備應用程式可能包含影響未成年人身心健康的內容，對第三方應用程式提供的資訊內容審核把關不嚴，存在不良導向內容等問題。當局亦發現有電子設備提供虛假未成年模式，使用者進入後無內容、無法使用；或相關模式的逃逸措施不完備，該模式下仍存在誘導未成年人投票打榜、刷流量控評等功能。