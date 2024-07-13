漁會理事長遭擊斃案　男子落網疑非槍手

台灣台南市區漁會理事長林士傑周一（8日）清晨在家門外遭人近距離開槍，身中6槍身亡，槍手逃逸。犯案車輛遺留的口罩疑有槍手DNA，比對出一名27歲張姓男子疑涉案，最終於周五（12日）中午在高雄落網，帶返台南市警六局調查。惟案件至今再現轉折，警方懷疑張男只是煙幕，協助真正槍手逃亡。

專案小組偵辦此案，在疑犯棄車內發現口罩，採樣比對出有擄人勒索前科的張男。專案小組出動維安特勤隊攻堅畫面於周六（13日）曝光，當時張男剛回到家中，赤裸上身，僅穿內褲，來不及搞清楚狀況時，即被荷槍實彈的警員壓制在地，完全無招架之力，束手就擒。張男隨後被帶到楠梓另一處住所搜索，警方在場扣查一部手機，未發現有槍彈等證物，周六由專案人員詢問，釐清相關案情。

惟案情再次出現重大轉折，警方比對張男與槍手投宿汽車旅館內搜集到的生物痕迹，發現兩者不符，因此懷疑張男只是掩護槍手逃逸的煙幕，負責設斷點，誤導警方辦案方向。台媒亦質疑，張男是為了調虎離山，真正的槍手恐以用其他方式出境。張男接受警方調查時閃爍其詞，案件仍在追查中。