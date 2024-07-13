菲拒武力損害南海利益　華批美借仲裁案施壓

周五（12日）是南海仲裁案裁決出台8周年，菲律賓國家安全顧問安約表示，菲方拒絕武力破壞其在有爭議的南海利益，但不希望發生戰爭，已與中國就緩和仁愛礁緊張局勢達成一致。美國同日呼籲中方停止在南海咄咄逼人的行動。中方則批評美國是南海仲裁案的始作俑者，企圖以此向中方施壓。

中菲就船隻衝突和破壞海洋環境互相指摘之際，安約周五表示正努力緩解兩國在爭議水域的緊張局勢。他強調，拒絕任何阻絕菲方執行戰略任務單位的舉措，尤其是使用武力來脅迫並貶低菲律賓的國家利益，又稱致力透過對話和外交手段解決和管理困難問題。

美國國務卿布林肯同日發聲明，稱南海仲裁案裁決對中菲均具法律約束力，批評中方過去一年干擾他國合法行使公海自由權利，無視國際法及菲律賓人安全與生計。美駐菲外交官跟日本、澳洲相關官員出席論壇時，承諾協助捍衞印太地區基於規則的秩序。中國駐菲使館周六（13日）批評，美國每年在非法裁決出台周年之際，糾集部分域外國家大肆渲染炒作，逼迫中國接受，中方堅決反對。中方敦促以美國為首的域外國家，切實尊重地區國家維護本地區和平穩定的努力，停止採取不利言行和做麻煩製造者。