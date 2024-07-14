泰警發現殘肢　疑屬失蹤中國籍女子

泰國媒體報道，北柳府警方上周五（12日）中午接到報案稱，北柳府直轄縣一條莊內傳出疑似屍體的可疑氣味。隨後，曼谷大都會警局與當地警員一同前往現場調查，上周六（13日）在現場發現一條人腿殘肢，疑似近日失蹤的38歲中國籍女子。警方正盡快確定屍體身份。

一名中國籍女學生失蹤數日，生死未卜，其家人也收到了來自歹徒的勒索電話，要求支付100萬元人民幣（約109萬港元）贖金，否則將撕票。接報後，警方立即展開行動尋找女子下落。

閉路電視片段顯示，失蹤女生本月初登上一輛白色汽車，之後她與駕車司機一同下車在路邊購買榴蓮，並朝拉瑪4路方向走去，之後2人手拖手返回車上駕車離開。隨後，調查部門在北柳府直轄縣一個鎮附近發現了被燒毀的女生的行李箱。

經調查，駕車司機為32歲中國籍男子，所駕駛車輛為租賃所得，於2024年6月30日租賃，2024年7月3日歸還。車內GPS顯示，這輛車曾在北柳府直轄縣行駛。因此，警方懷疑，男子很可能與女子失蹤案有關。出入境信息顯示，男子還車後於下午1時46分乘坐航班前往香港。