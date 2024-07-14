內地著名物理化學家張存浩病逝　終年96歲

內地著名物理化學家、國家最高科學技術獎得主張存浩因病醫治無效，上周五（12日）下午1時08分在北京離世，終年96歲。遺體告別儀式定於周二（16日）在北京市八寶山舉行。

張存浩是內地高能化學激光領域奠基人和開拓者、分子反應動力學學科始創人之一，也是中國科學院資深院士。他長期從事催化、火箭推進劑、化學激光、分子反應動力學等領域研究，取得多項國際先進成果。張存浩研製出水煤氣合成液體燃料的高效熔鐵催化劑，與合作者首次提出固體推進劑燃速的多層火燄理論，在國際上首次研製出放電引發脈衝氟碘化學激光器，在國際上首創研究極短壽命分子激發態的「離子凹陷光譜」方法，並以此首次測定氨分子預解離激發態壽命為100飛秒，成果獲國際學術期刊《科學》主編列為亞洲代表性科研成果之一。

張存浩注重科技人才培養，數十年來促進團隊中一批中青年骨幹，成長為具有國際影響力科學家。在任國家自然科學基金委員會主任期間，他積極推動設立國家傑出青年科學基金、組織制定資助青年科學家成長的政策和制度、着力營造有利於創新的科研環境，為優秀青年科學家快速成長提供良好發展空間。