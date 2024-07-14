暴雨致6河流現超警洪水　31趟列車服務暫停

重慶市28個區縣上周六（13日）上午8時至周日（14日）上午8時出現暴雨，6條河流發生超出警戒水位以上洪水，重慶鐵路部門周日證實，受部分地區強降雨天氣影響，重慶火車站當天31趟列車服務暫停。重慶市應急管理局上周六晚上10時，把巫山縣地質災害應急響應升至二級。

重慶市水文監測總站監測顯示，上周六至上周日最大降雨量出現在江津區珞璜鎮礦山村，為181毫米。重慶中小河流奉節縣新民河、江津區璧南河、彭水縣區陽河、榮昌區大清流河、永川區九龍河、璧山區梅江河超警，其中彭水縣區陽河、璧山區梅江河等2條河流超ｕ出保證水位。截至周日上午8時，江津區璧南河、彭水縣區陽河、榮昌區大清流河、璧山區梅江河等4條河流仍超警，璧山區梅江河仍超保。潼南區瓊江、江津區驢子溪等35條中小河流出現1至7米漲水過程，最高水位未超過警戒水位。重慶水利部門預計周日上午8時至周一（15日）上午8時，重慶西部和東北部部分中小河流可能出現不同程度漲水過程，個別河流可能超警或超保。

水利部有關負責人周日表示，今年「七下八上」（7月下半月至8月上半月）期間，內地旱澇並發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災影響重，形勢嚴峻複雜。內地周二（16日）起內地進入防汛關鍵期，水利系統將自全面啟動防汛關鍵期工作機制。