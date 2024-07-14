暴雨致過萬人受災　經濟損失逾418萬人民幣

四川省內江市近期連場暴雨，該市應急管理局周日（14日）指，截至當天上午10時，強降雨造成該市11,482人受災，農作物受災近230公頃，直接經濟損失418.5萬元人民幣（約454.4萬港元）。當地暫時無失蹤傷亡報告，其他災情仍在統計。

四川省內江市防汛抗旱指揮部、地質災害指揮部辦公室周日指，該市已緊急疏散8,000多人，防汛應急響應已從提升為三級。上周六（13日）下午1時至周日上午8時，內江市東興區大部分地方以及市中區、資中縣部分地方出現100至249.9毫米大暴雨，局部地區更出現250毫米以上特大暴雨。最大降雨量是東興區高梁鎮蔣家坪的294毫米，最大小時降雨量則位於永福鎮盤陀村，其周日凌晨3時至4時雨量為100.2毫米。

受持續強降雨影響，內江市主要中小河流均出現漲水過程。其中東興區小青龍河田家水位站周日上午7時30分水位已達325.55米，超警戒水位1.45米，超保證水位0.05米，目前水位持續上漲中。暴雨導致城市出現內澇、山泥傾瀉等險情。市中區啤酒廠附近有居民受積水所困，消防救援人員到場救出4人。另有民居區域出現山泥傾瀉，消防救援人員救出5名被困居民。

中央氣象台周日上午10時繼續發布暴雨黃色預警，預計當日下午2時後的24小時內，陝西、四川、湖北、河南、安徽、江蘇、海南、內蒙古等地部分地區有大到暴雨。其中，四川東北部、河南南部、湖北北部等地部分地區有大暴雨，局部地區或有250至270毫米特大暴雨。