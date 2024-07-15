國家鐵路多項貨運指標　上月創同期新高

內媒周日（14日）報道，中國國家鐵路集團有限公司公布，國家鐵路今年6月份發送3.32億噸貨物，完成貨運周轉量2,665億噸公里，同比分別增長6.1％、5.3％，創歷史同期新高。目前中國鐵路貨運量及貨運周轉量等指標均穩居世界首位。

國家鐵路透過大秦、浩吉、唐包鐵路等主要貨運通道，大力開行萬噸列車，加強西煤東運、北煤南運、疆煤外運組織，6月份煤炭日均裝車8.35萬車，年增5.6％，電煤日均裝車5.9萬車，同比增長3%，均創歷史同期新高。國家鐵路對石油、化肥農藥運送實施優先承運等確保高效運送，運量同比分別成長4.0％、26.2％。

國鐵集團發揮全國40個鐵路物流中心作用，推動鐵路運輸由傳統「站到站」向「門到門」全程物流服務轉變，累計簽訂物流總包合約運量3.3億噸。6月國家鐵路貨櫃、商品汽車、冷鏈貨物發送量較去年同期分別成長18.0％、12.1％、21.2％，均創歷史同期新高。

公司又加強鐵路國際合作，提升通道運輸能力及重點口岸換裝能力，6月份中歐班列累計開行1,719列、發送貨物18萬個標箱，較去年同期分別成長15％、11％。中老鐵路跨國貨物則累計發送278.3萬噸，同比增長20.7％。