交警加強巡邏深中通道　嚴查違法停車打卡

連接廣東深圳、中山的跨江通道深中通道開通雖已超過兩周，但遊客前來打卡體驗的熱情不減，導致深中通道及相關路段塞車。中山交警表示，高速交警落實西人工島和翠亨東收費站交警駐點進駐工作，全日24小時常態進駐警力，加強執勤巡邏、糾違及處理警情。同時加密影片監控巡查，及時發現異常停車事件，嚴查違法佔用應急車道行為。

中山交警上周六（13日）公布，深中通道通車後，中山各景區景點、熱門公園人流眾多，交通緩行。上周六和周日（14日），中山交警機動大隊派出16名鐵騎警力支援深中通道交通管理工作，聯合深圳交警、深中通道管理中心執勤力量強化影片監控聯動，通過資源共享和集中指揮提高指揮調度的準確性、有效性。

同時，在中山轄區翠亨東收費站和西人工島增設快處快賠點，引導輕微事故車輛快速撤場、定責、理賠，加快事故處理效率。在深中通道出現緩行的交通情況時，由深中通道交通聯合管控小組下達預警響應，開展節點管控、近端疏導、遠端分流等措施，有效疏導深中通道交通秩序。

從上周五（12日）下午5時半至上周六晚上9時，中山各主要道路、熱門景點及網紅酒樓食肆打卡地的交通秩序大幅好轉，道路暢行提速明顯。