華女遊泰失蹤疑遭分屍　警排除涉勒索

38歲中國女子兗瑞敏（Yan Ruimin，音譯）日前在泰國失蹤，後來證實已遭肢解。曼谷警察廳副指揮官周日（14日）交代調查最新進展，已排除勒索動機，目前重點關注是否涉及感情衝突和盜竊財產意圖。

兗瑞敏的家屬周一（15日）表示，知悉泰國警方目前對案件動機的判斷，在泰國的親人周日已回國，正等待與當地警方進一步溝通結果，暫未定何時再去泰國。泰媒引述曼谷警方稱，與死者家屬溝通後，發現此前通報的勒索電話是有誤會，第一次提到「要錢」的是兗瑞敏在泰國的朋友，對方因懷疑事件屬綁架，因此建議家屬準備100萬元人民幣（人民幣，下同，約108萬港元）贖金。另有泰國電話打給在芭堤雅幫助家屬報警的人，聲稱要了解當事人的訊息，需要付出30萬，家屬後來撥打該泰國電話卻無法接通。至於外間指兗瑞敏與馬某某疑相識，家屬指馬某某的護照顯示其出生地為安徽省，但警方稱其籍貫為江西贛州，而他還有另一個國家的護照。此前家屬從未聽說過馬某某，不清楚二人的關係，也沒聽兗瑞敏的朋友提起馬某某。

兗瑞敏6月底獨自前往泰國，7月1日與男子馬某某見面後失蹤，警方後來在馬某某租賃車輛和住宿房間中檢測出大量清洗後的血漬。上周六（13日），警方在北柳府發現一條人腿殘骸，疑屬於兗瑞敏。兗女士姊夫周日指，DNA檢測暫時未得出結果。