防汛關鍵期明開始　水利部準備好應對

由7月16日至8月15日，內地開始進入「七下八上」防汛關鍵期，水利部周日（14日）舉行相關情況新聞通氣會，其中提及七大江河流域都有可能發生洪水等，將有對性地做好防禦措施。

所謂七大江河，從北到南依次是松花江、遼河、海河、黃河、淮河、長江及珠江。水利部水旱災害防禦司司長姚文廣稱，「七下八上」防汛關鍵期總體上洪水多發、頻發、重發，致災性強。防汛關鍵期汛情預測四大風險，分別是七大江河流域或會發生洪水，洪水防禦可能面臨多線防汛，防禦任務繁重；局地暴雨極易引發中小河流洪水、山洪災害、城市內澇等，防範應對難度大；中小水庫、病險水庫、淤地壩點多量大，抗御洪水的能力較低，安全度汛壓力大；今年水利工程項目多，部分項目需跨汛期施工，在建工程安全度汛風險高。

姚文廣透露，水利部將有針對性地做好防禦措施，會堅持預防為主，前瞻、及時、準確做好汛情監測預報預警、會商研判、調度指揮；堅持以流域為單元，所有具備防汛能力、擔負防汛任務的水工程全部進入防汛狀態，實現流域控制性水工程統一聯合調度，充分發揮整體效果；加強堤防巡查防守，特別要加強超警超保河段和薄弱堤段、險工險段、堤防背水側坑塘等地方的巡查防守，尤其重視夜間巡查防守。