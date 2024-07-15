無人駕駛的士大規模商業化　遇多重挑戰

內地不同地區近日開始測試無人駕駛的士。內媒周日（14日）報道，有業內人士估計，無人駕駛的士大規模商業化最快5年之內方可實現。另有專業人士表示，要實現大規模商業化，無人駕駛的士須邁過社會接受度及交通立法等多道門檻，有關挑戰甚至遠大於無人駕駛技術本身。

上汽集團旗下企業賽可智能首席技術長（CTO）于乾坤稱，人力成本佔的士經營成本一半，無人駕駛的士可做到每10輛車配備一名遠端安全員，可節省9個人力成本，是無人駕駛的士最大成本優勢，不過要真正賺錢，必須依靠規模效應。他認為以目前行業成本來看，當一間企業在一個城市內無人駕駛的士保有量超過1,000輛，即可達到基本收支平衡，若要實現真正大規模商業化，城市內無人駕駛的士需實現5%至10%替換率。

于乾坤認為，無人駕駛的士面臨三大挑戰，分別是技術、營運及立法。來自湖北武漢的汽車業內人士李董（化名）表示，無人駕駛的士及私家車的混流將是極大挑戰，又指無人駕駛的士收費便宜，影響個人買車意欲，對大多數車企來說也非好消息。

至於在無人駕駛相關立法中，責任劃分是核心之一，中國汽車工業協會副總工程師王耀認為，交通法無明確規定，在一定程度上讓企業不敢邁開步伐。于乾坤補充，與交通責任劃分相關範圍還有保險政策，出險後如何理賠，保險公司及整個行業需重新探索。