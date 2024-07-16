入庫將現2次較大漲水　三峽樞紐9孔洩洪

長江流域周二（16日）進入「七下八上」防汛關鍵期，自上月18日長江中下游入梅以來，長江今年1號、2號洪水接踵而至。未來10天三峽水庫入庫將出現2次較大漲水過程，為應對2號洪水、避免與1號洪水疊加，減輕長江中下游湖北、湖南、江西等省防洪壓力，根據水利部部署，長江委調度三峽水庫攔洪削峰，三峽樞紐九孔洩洪。

長江防總常務副總指揮、長江委主任劉冬順周一（15日）主持每日會商，啟動防汛關鍵期工作機制，滾動研究洪水防禦措施。長江下游控制站安徽大通站當日早上退至警戒水位以下，長江1號洪水影響趨於結束，但強降雨在長江上游持續，未來10天中下游監利至漢口江段水位將緩漲至警戒水位。會商決定三峽水庫繼續維持每秒4.3萬立方米出庫流量，金沙江流域梯級水庫繼續配合攔蓄，盡快降低三峽水庫水位，並根據雨水情發展和流域防洪形勢變化動態調整。

應急管理部周一表示，經多方會商研究，未來幾天中國防汛戰線由南向北延伸，防汛形勢依然嚴峻，國家防總當日針對河南省啟動防汛4級應急響應。水利部另指出，6省市16條河流發生超警以上洪水，當晚針對山東、河南啟動洪水防禦4級應急響應，派出兩個工作組分赴兩省指導做好暴雨洪水防禦工作。