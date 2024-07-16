河南極端強降雨　四川重慶停運39班列車

河南、四川等地持續暴雨，中央氣象台周二（16日）繼續發布暴雨橙色預警。其中河南南陽盆地遭遇極端強降雨，過去一天大馮營降水量達到683.5毫米，最大小時降水量高達148.3毫米，南陽市防汛應急響應提升至1級。四川成都當日至少27趟列車停運，重慶火車站亦停運12趟列車。

自周日（14日）起，河南南陽、駐馬店、信陽、平頂山、漯河、周口等市降中到大雨，其中南陽、平頂山、駐馬店部分地區大暴雨。受降雨影響，河南省唐白河、淮河幹流上游出現洪水過程，淮南支流出現小的復漲。截至周一（15日）下午，河南全省有鯰魚山等3座大型水庫和劉山、澎河、潭山、下宋、蘭營、康山、石門（泌陽）等15座中型水庫超汛限水位。據預測，河南東部、山東南部、安徽北部、江蘇北部等地未來一天將下大暴雨，局部地區有250至300毫米特大暴雨。

另外，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖早前決堤，團洲垸排澇工作仍在進行，截至周一傍晚6時垸內水位32.1米，較當日凌晨零時下降0.15米，較潰口合龍時累計下降0.98米。當局累計投入443台套排水設備，122台套排水設備正在安裝、維修或調赴現場。目前排水總量4,928萬立方米，剩餘水量逾1.72億立方米。