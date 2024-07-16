深圳失業大軍日增　年輕人圖書館佯裝上班

新加坡《聯合早報》周一（15日）報道，廣東深圳失業大軍日益增多，市人力資源和社會保障局公布的數據顯示，當地今年第一季新增登記失業人數同比增加40.1%，比上一季增加15%。有失業者透露，會選擇在圖書館、咖啡廳等公共場所佯裝上班，以維持日常生活節奏，以免家人擔憂。

來自福建漳州的35歲財務經理鄭敏（化名）去年底被一間諮詢服務公司裁退後，一直處於失業狀態，過去半年在廈門投了上百封履歷求職無果，今年5月返回曾經離開過的深圳希望找到理想崗位。跟她2018年初到深圳相比，當地就業市場已發生明顯變化，可選擇的崗位少了，競爭亦變得更激烈。

據報道，在龍華區紅山的深圳圖書館，即使是工作日，館內也人滿為患，以年輕人居多。很多年輕人帶着一台電腦，有人在發履歷表，有人看影片，亦有人抱頭大睡。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎受訪指，深圳許多產業特別是金融和科技行業，在全球和國內經濟環境不穩定下，更有可能裁員或減少招聘來應對不確定性，深圳失業率上升反映出勞動力市場在適應產業結構變化方面存在一定困難。