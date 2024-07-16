台三軍儀隊撤出中正紀念堂本堂　44年來首次

周一（15日）是台灣政府解除戒嚴令37周年，三軍儀隊演練場所從中正紀念堂蔣介石銅像大廳移至民主大道前方，是開館以來首次移出中正紀念堂本堂。台文化部長李遠當日在社交平台發文，感嘆「捍衞自由民主的體制這樣的一小步，竟然花了44年」。

中正紀念堂1980年4月5日開館以來，就有三軍儀隊巡查及訓練展示勤務，但文化部以去個人崇拜、去威權崇拜來推動轉型正義為由，要求中正紀念堂駐防的三軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原於銅像大廳的站哨任務。三軍儀隊周日（14日）下午5時進行最後一場位於蔣介石銅像大廳禮兵交接，周一上午9時首度改於主堂體前民主大道實施巡查及訓練展示，吸引不少民眾圍觀拍攝。

李遠表示，站哨的儀隊終於離開本堂，大步走向民主大道，在解嚴37年的當天，他們被束縛了近半世紀的思想終於正式解嚴。文化部指出，調整後的中正紀念堂台軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時，整點時段由禮兵長及禮兵兩人各一組至民主大道實施，結束後返回備勤室，需時約15分鐘，如下雨則不實施巡查及訓練展示。