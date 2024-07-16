深圳前海月底開通無人駕駛巴士　票價1元人民幣

內地近期加快無人駕駛測試及應用，其中廣東省深圳巴士集團已取得深圳市智能網聯汽車載人示範應用資格，旗下第五分公司獲批開行並營運4條自動駕駛巴士路線，計劃本月底開通。由深圳巴士集團在前海營運的自動駕駛巴士，為國際標準中高度自動化L4級別，即車輛在特定區域內可實現全面自動駕駛，遇到特殊情況時才會干預。最高等級的L5則完全實現無人化，能在任何情況下實現全自動駕駛。

深圳巴士集團僅目前披露了B998線一條自動駕駛巴士路線的詳細資訊，該路線為循環線，首末站均為前海合作區總站，採用20輛全新6米9座新能源自動駕駛小巴，車身印有「前海自動駕駛公交」字樣，車上搭載高清攝像鏡頭，毫米波雷達和激光雷達可360度精準感知周圍的車輛、行人、非車輛及路況變化。車費方面，試點運行期間免費預約乘坐，正式開通後市民可通過「深巴出行」小程序網上預約，票價1元人民幣（約1.1港元）。

內媒周二（16日）另報道，上海被列入允許使用無人駕駛的士的一線城市名單，4家企業本月初獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可。目前首批無人駕駛的士已在臨港就位，預計最快一周內面向一般市民啟動實地測試，期間免費，預計首批將有5輛車投入測試。目前，上海開放的自動駕駛測試道路里程突破2,000公里，道路數量超過1,000條。由於無人駕駛的士處於示範營運階段，所以車上仍配有安全員。