金門將實彈演練　大陸20官員赴金廈泳渡活動

台軍漢光40號演習下周一（22日）展開，台國防部周二（16日）首次發布大陸公務船動態，而在台海最前線的金門離島，將率先於周五（19日）異地同步實施地面武器射擊。局勢緊張之際，據報周六（20日）將有約150名大陸人士赴金門，參加金廈泳渡活動，包括約20名官員。

台交通部航港局射擊通報顯示，金門數離島周五上午9時至下午5時同步實施地面武器射擊，危險區域最小半徑為2海里、最大彈道高度1,000呎。地面武器射擊地點包括后嶼、草嶼、大膽島與二膽島間水域、烈嶼島附近水域、獅嶼、復興嶼及東碇島等，北碇島則計劃周六實施射擊訓練。金防部指揮官李定中日前已赴烈嶼守備大隊視察，要求官兵以實戰化方式訓練以提升整體戰力。台國防部另公布，至周二上午6時的24小時內，偵獲解放軍18架次軍機，其中8架次逾越海峽中線進入台灣東部及西南空域，另有6艘次軍艦和1艘公務船持續在台海周邊活動。

第21屆金門海上長泳暨金廈泳渡周六至下周日（21日）在烈嶼習山海灣舉行，相關人士希望此次泳渡活動能扭轉低迷的兩岸氛圍，台方將安排陸方官員在金門「類踩線」，推進兩岸觀光開放進度。陸委會為讓活動單純化，要求活動不可與海峽論壇掛鈎，審核陸方提報名單時把多名台辦和統戰系統官員排除。此外，第12屆雲台會周二在雲南昆明舉行，國台辦副主任潘賢掌強調，大陸早前發布的懲治台獨措施針對的是極少數頑固台獨分子。