鄭文燦再晤律師　母親靈堂地點違法爭議被翻出

台灣海基會前董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌受賄500萬元新台幣（約120萬港元），遭收押禁見。其代表律師周二（16日）再前往見面，面對媒體並未發表談話便離去。鄭文燦過去爭議被一一翻出，包括其母靈堂被揭設置地點違法，桃園市政府證實事件。

媒體人黃揚明周二以「現在再回顧這件事，只能說事出必有因」為題，轉發時代力量黨代表林佳瑋的貼文內容，稱鄭文燦的母親2020年出殯時選在違法的龍巖桃園會館設置靈堂，批評鄭當時身為市長竟帶頭違法。桃園市政府也證實，該處早在2018年起就查報裁處，截至今年已第6度被查獲違法經營，累計罰款27萬元新台幣（約6.5萬港元）。

鄭文燦自上周四（11日）遭收押禁見，周二換由律師游琦俊到桃園看守所見面。由於律師會見是收容人唯一可吹冷氣的機會，因此鄭所委託的3名律師從上周五（12日）開始，已連續3天輪流辦理律見，讓他在酷熱難耐的高溫下有機會涼快一下。鄭當日早餐吃的是粥、鯖魚罐頭和包，中午則是麵輪肉燥飯、滷蛋、芭樂、貢丸湯，晚餐是家常燉肉、涼拌乾絲、炒空心菜、炒雞腿肉、胡瓜排骨湯。