內地長者近3億　藍皮書應對養老需求急增

內媒周二（16日）報道，內地60歲及以上人口近3億，專家預測2035年前後老年人口將突破4億，到本世紀中葉將達到5億。《中國健康老齡化發展藍皮書（2023-2024）》近日在北京發布，從養老服務模式、數碼養老、銀髮經濟等多方面探索中國式養老新理念，以更好適應快速增長的養老需求。

藍皮書提出，要樹立「積極老齡觀、健康老齡化」新理念，從生命觀的優化、老年健康新內涵等方面，兼顧「為老」和「備老」，對中國式養老具有較強的前瞻性。專家建議從3個維度把握，一是社會保障體系，解決養老資金從何處來的問題；二是養老服務體系，解決由誰提供養老服務、提供怎樣的養老服務等問題；三是健康支撐體系，解決老有所醫、老年康養、醫養結合的問題。

中國科學院院士韓啟德表示，健康老齡化的內涵是動態發展的，是積極應對人口老化戰略和健康中國戰略的有機融合，涉及億萬民眾切身利益，是重大的民生工程，也是必須面對的時代課題。中國老年醫學學會會長范利建議直接面對問題，在發展中補短板，在解決老年群體期盼中培育新的經濟增長點。