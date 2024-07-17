台立法院決議促解除赴陸禁團令　陸委會籲相向而行

台灣赴大陸禁團令上月生效，國民黨及民眾黨立法院黨團周二（16日）共同提出修正動議，要求解除禁令，遭民進黨團反對。立法院會議投票，以59票贊成和48票反對通過動議。台灣陸委會同日回應指，尊重立法院的決議，強調台政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，同時呼籲陸方相向而行。

台灣交通部觀光署早前依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定上月起暫停出團，後續放寬已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新客。在野立委周二提出維護台方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除民眾組團赴大陸觀光的限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等離島縣旅遊。民進黨團提出異議，投票結束後更要求重新表決，但無法改變結果。

立法院長韓國瑜周二召集朝野協商，各方唇槍舌劍。國民黨立委陳玉珍表示，金門陷入愁雲慘霧，盼能解除禁團令。民眾黨立委林國成則指，若離島開放，就能成為兩岸和平的契機，先拋出橄欖枝、表達善意，民眾黨支持相關動議。惟民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，兩岸近期情勢緊張，陸方日前公布懲戒台獨22條意見，反問「難道大家都不會怕」。