多地暴雨水浸嚴重　列車停運高速公路禁入站

中央氣象台周三（17日）繼續發布暴雨橙色預警、強對流天氣藍色預警和高溫黃色預警，河南等地周三至周四（28日）將下暴雨，安徽北部、江蘇北部等地更有特大暴雨，降雨量達250至270毫米。受河南降雨影響，多班火車停運，部分高速公路路段禁止進入收費站。國家防災減災救災委員會周三針對河南嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家4級救災應急響應，派出工作組赴災區實地指導救災工作。

內地鐵路部門周三公布，多地旅客列車停運，包括國鐵鄭州局館內隴海線途經商丘、洛陽站部分列車，國鐵成都站有上百班列車停運。國鐵西安局也有列車延誤或停運，主要涉及西安至北京、上海、成都和呼和浩特等方向。國鐵北京局公布，周三至周四對京廣、京滬和京九線等163班列車採取臨時停運措施。洛陽火車站同日亦發布停駛公告，受降雨影響，當日經洛陽車站的Z128、K126、T114次等列車停駛。

除旅客搭列車出行受阻，河南省高速總隊指揮中心發布消息，至周三上午受強降雨影響，河南多地高速公路採取限行措施以保障安全。鄭州市、商丘市、漯河市、許昌市域部分路段禁止所有車輛上收費站，涉及路段包括京港澳高速的漯河南站。河南周口市發布防汛應急2級響應，中心城區停產、停課和停運，呼籲民眾非必要不外出。

南陽市社旗縣防汛緊急應變等級在短時間內連升兩級，周一至周二（15至16日）大馮營降雨量達683.5毫米，刷新當地記錄。社旗縣多處街道、村莊被淹，房屋入水。有村民表示，連續一日一夜的大雨讓街道水位最高時接近成人頸部，約1.5米高。目前水位已下降，但大部分農作物仍浸泡在水中，居民只能等待水退去再處理。另有商店老闆表示，前一晚抗洪未眠，店內損失2,000至3,000元人民幣（約2,176至3,265港元）。