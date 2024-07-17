暫停商談新一輪軍控　華稱責任全在美方

中國外交部發言人林劍周三（17日）主持例行記者會時，有記者問到中美去年11月曾在華盛頓舉行軍控與防擴散磋商，但近來個別美國高官指摘中國拒絕與美方舉行新一輪磋商，也未實質回應美方有關提議。林劍指出，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面責任完全在美方。

林劍回應指，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛，中方因此決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商。他又稱，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，與美方就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方核心利益，為雙方對話交流創造必要條件。

早前有報道指，中美高層級軍事對話恢復加速步伐，有望恢復戰區指揮官間的通話，危機溝通工作組會議可能在今年底前舉行。美國國防部發言人表示，將繼續與中方討論未來防務和軍事官員之間的多層次接觸，包括未來數月內戰區指揮官之間的通話，以及在今年底前舉行危機溝通工作組會議。