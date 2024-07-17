中國27院士候選人違規遭處理　料涉「打招呼」

中國科學院和中國工程院的院士選拔愈趨嚴格，去年院士增選實施改革後，強調要寧缺勿濫。內地官方近日披露，有27名院士候選人遭處理，相關違規原因料為「選舉中打招呼」。報道指，在院士投票階段需獨自評審、獨立投票，有效減少選舉期間「說情打招呼」的情況。

中紀委旗下報刊近日發布《從嚴從實加強對黨員幹部的管理監督》一文，透露在院士候選人公示階段取消存在違規問題的5名候選人資格，在院士大會期間處置涉及22名有效候選人的突發重大檢舉線索。當中並無直接說明這些候選人涉嫌違規的問題或情況，但文章小標題強調已改進選拔制度，首次明令杜絕「說情打招呼」的行為，包括干擾推薦候選人工作、要求院士和外部同行專家投感情票、阻撓增選投訴調查工作等，違規者將永久取消參選資格。

去年共增選出59名中科院士和74名工程院院士，但這次結果與計劃名額相差甚大。原來中科院計劃增選名額為79人，但實際當選比例約74.7%；工程院計劃增選名額不超過90人，實際當選比例約82.2%。報道指，缺額為2009年以來歷次增選中最大，結果顯示中國的院士選拔迎來歷史最嚴季。跟往年相比，院士之間特別是院士與候選人之間的接觸、交流減少，外部同儕專家評審和院士投票，均以看電子資料為主。