受鄭文燦涉貪影響　民進黨支持度跌4.3個百分點

台灣民意基金會周二（16日）公布最新民調，對於台灣民眾的政黨支持傾向，分別為33.1%支持民進黨、20.5%支持國民黨和16%支持民眾黨，其中民進黨支持度比上月下降4.3個百分點，是7個月以來首度下降。基金會董事長游盈隆認為，前桃園市長鄭文燦涉貪案震驚社會，無疑是單一最大因素。

民調報告主題是「政治新局、憲政風暴與台灣人對國家公務員的感覺」，訪問時間從上周一至上周三（8至10日），有效樣本1,073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。政黨支持度方面，國民黨與民眾黨雙雙回升，國民黨支持度重回兩成大關。游盈隆分析，自今年初台灣大選後，民進黨支持度一路長紅，但和在野黨關係持續緊張，政局動盪，前景不明，也是支持度下滑重要因素。

關於台灣總統賴清德的支持度，有49.9%認同其表現，31.2%則不認同。游盈隆表示，賴清德蜜月期還沒結束，且與鄭文燦在政治上是親密戰友，因此涉貪案大火會燒到民進黨，但暫時燒不到賴清德身上。游盈隆認為在短期內，鄭文燦涉貪案和賴總統聲望是兩個獨立事件，暫不影響後者。