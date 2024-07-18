前白宮國安顧問倡台增軍費　佔GDP至少5%

美國前總統特朗普向美媒表明台灣應向美國支付「保護費」，前白宮國家安全顧問奧布賴恩周三（17日）回應上述言論，他認為台灣在面對中國大陸的步步進逼時，應大幅增加防衞費，相信特朗普的意思是台灣應為自己的防衞貢獻更多。

奧布賴恩是特朗普任總統時期的最後一任國家安全顧問，目前不屬於特朗普競選團隊，但會定期與特朗普討論國安議題。奧布賴恩表示，台灣應考慮增加軍費至佔本地生產總值（GDP）至少5%的水平，以跟貼大陸的軍費開支水平。他直言，美國可以幫助台灣，特朗普想表達的應該是台灣要分擔費用。

台灣近年來已大幅增加國防預算，根據美國國會研究處（CRS）統計，自2017至2023年，台灣軍事支出佔GDP比例從2%升至2.5%。台灣行政院去年提出的政府總預算報告，台灣2024年國防預算為6,068億元新台幣（約1,454億港元）。不過，台灣軍費與大陸相比相形見絀，大陸2024年度國防預算約1.67萬億元人民幣（約1.8萬億港元），年增7.2%，專家認為實際支出可能更多。