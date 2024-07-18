40人民幣遊桂林4日3夜　組團旅行社無牌經營

海南省海口市有網民日前發影片稱，其母執意參加一個廣西桂林長者旅行團，4日3夜行程包吃包住只需40元人民幣（約44港元），網民認為不妥於是報警。海南省旅遊文化市場行政執法局周三（17日）通報，組團的旅行社海南佰駿國際旅行社有限公司早前已被吊銷營業執照，涉嫌非法擅自從事旅行社業務，該局將根據相關規定對旅行社及相關負責人立案查處和處罰。

該網民告訴母親此旅行團為誘導消費的旅遊騙局，民警詢問旅行社名字時，其母竟稱不知道，又解釋旅行團這麼便宜是因為有「國家補貼」。警方多次提醒不要上當，惟網民母親反指兒子「有點不正常」。該團行程除前往一些景區外，還去參觀廚具生活體驗館、「企業贊助商」、絲綢館、美玉收藏館等。該網民周一（15日）透露，其母被導遊中途要求落車返家。

海南省旅遊和文化廣電體育廳通報，涉事地接社桂林美好國際旅遊有限公司涉嫌組織不合理低價遊，地接社導遊李某、黃某涉嫌向遊客虛假宣傳兜售物品，已立案調查，將依法嚴肅處理。海南各級旅遊文化市場行政執法部門將持續加大對不合理低價遊的打擊力度，維護遊客合法權益。