蘇州書記晤日企代表　強調為外國人提供安全環境

江蘇省委常委、蘇州市委書記劉小濤周二（16日）會見日本精工株式會社董事、代表執行役社長兼首席執行官市井明俊一行人，是他兩周以來第二次會見到訪的日本客商。因應早前有日籍母子在蘇州被斬傷，劉小濤強調努力為外籍人士提供更便捷、舒適、安全的環境。

劉小濤對日本精工株式會社深耕蘇州表示感謝，稱蘇州將堅定不移擴大高水平對外開放，積極打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，持續深化與外資企業合作，全力保障外國投資者合法權益，實現合作共贏。他希望日本精工株式會社發揮技術、產業優勢，導入更多新項目、新模式，共同推動創新發展。市井明俊則表示，高度重視中國市場，將進一步深耕蘇州發展，持續擴大業務布局。

本月5日與日本國際貿易促進協會訪華代表團會面時，劉小濤強調蘇州是宜居宜業宜遊的開放型城市，始終高度重視與日本交流合作，期待協會發揮橋樑紐帶作用，與蘇州在科技創新、數碼經濟、綠色發展等方面深化合作。他又指，蘇州致力打造一流營商環境，將為廣大日資企業和日籍人士提供更優質高效的服務保障。