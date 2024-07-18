內地加強懲戒資本市場行賄　查處一把手違紀違法

中央紀委國家監委周四（18日）發布消息，要嚴肅查處「一把手」和領導班子成員違紀違法案件，推動加大對資本市場行賄行為的綜合懲戒力度，發揮好監管懲戒機制作用，真正讓行賄者付出應有代價，着力淨化政治生態和市場生態。

中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組組長樊大志發文稱，駐中國證監會紀檢監察組持續深化證券發行審核領域腐敗問題專項治理，集中查處一批腐敗典型案件。文中強調，要繼續保持案件查辦高壓態勢，持續緊盯棄守監管職責、危害重大改革推進、權力與資本相互勾連、風險與腐敗相互交織問題；同時有針對性推動以案促改、以案促治，督促深入挖掘監管履職、行業生態、制度機制等方面深層次問題，持續完善嚴監嚴管制度機制。

文章又稱持續強化政治監督，聚焦剷除腐敗滋生的土壤和條件深化反腐敗鬥爭，聚焦證監會系統「四風」新特徵新動向重拳糾治。文章要求緊盯群眾身邊的不正之風和腐敗問題強化執行力建設，服務好實體經濟，提升廣大投資者特別是中小投資者訴求解決和困難救濟的獲得感。