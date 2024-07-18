閩粵港「跨境一鎖」快速通關啟動　減物流成本

閩粵港「跨境一鎖」快速通關周三（17日）正式啟動，福建、廣東、香港三地海關通過應用同一把電子關鎖和衞星定位設備，對運輸車輛實施全流程實時監控，實現貨車全程「一車到底」，可有效壓縮約28%物流成本和30%運輸通關時長。

周三下午經福建廈門海關監管放行，3輛載有出口快件、電子元器件等貨物的運輸車輛分別從廈門進出境快件監管中心、廈門火炬（翔安）保稅物流中心、龍岩陸地港發車，經深圳灣口岸運往香港。有企業廈門區域關務經理表示，和傳統轉關運輸模式相比，「跨境一鎖」減少了深圳口岸裝卸、堆存等費用，一車可節約成本約3,000元人民幣（約3,300港元）。

「跨境一鎖」是一種便利跨境轉關監管模式，福建、廣東、香港在該模式下深度合作，通過應用衞星定位裝置、安全智能鎖等物聯網設備對運輸車輛實施全流程實時監控，進出場所卡口時自動判斷運抵、驗核放行。廈門海關口岸監管處處長彭海勇表示，「跨境一鎖」業務模式由香港、廈門兩地海關對進出口貨物實施監管，深圳海關實行途中自動核放，貨物在內地與香港間公路口岸不換車、不換鎖、自動快速驗放，實現運輸車輛24小時往返。