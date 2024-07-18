日盼與太平洋島國加強聯繫　多國不欲說華壞話

日本與多個太平洋島國周二（16日）起，在東京舉行第10屆太平洋島國峰會（PALM），至周四（18日）閉幕。日本首相岸田文雄與部分島國領導人舉行雙邊會談時，強調將進一步強化聯繫。但有日本學者受訪指，日本政府的所作所為無法削弱中國與太平洋島國之間的聯繫。中國外交部周四回應指，日方與太平洋島國的合作應有利於島國的經濟發展和民生改善，增進地區國家間的相互理解信任，促進地區和平穩定與發展繁榮。

岸田文雄周三（17日）分別會見帛琉、斐濟、薩摩亞等7個太平洋島國的領導人，計劃在今後3年，向太平洋島國提供600億日圓（約30億港元）以上的援助。全體會議周四舉行，討論安全保障和經濟議題，並發布領導人聯合聲明和共同行動計劃。帛琉總統惠恕仁被指是為數不多公開配合日本表達對中國擔憂、渲染中國威脅的島國領導人，但該國總統府安全協調員指出，與會國大多與華關係密切，不希望說中國壞話。

日本龍谷大學經濟學部教授松島泰勝周三接受內媒採訪時表示，日本比以往更希望通過此次會議，深化與太平洋島國之間的軍事聯繫，打着「中國威脅論」的幌子試圖在島國擴大自衞隊和海上保安廳的影響力。但他認為，此舉不會給島國帶來真正安全保障，反而加強日美等國對該地區的實際控制，將其推進危險境地；而島國並不關心中國威脅，更關注福島核污水排海問題。