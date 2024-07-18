寶雞市暴雨動物園水浸逾1米　禽類被淹死

中央氣象台周四（18日）繼續發布暴雨黃色預警，預計河南、安徽、江蘇、四川、陝西、廣西、廣東、雲南、黑龍江、內蒙古等地部分地區有大到暴雨。河南目前仍處於暴雨紅色預警和重大氣像災害（暴雨）一級應急響應狀態，陝西寶雞則有動物園因暴雨被淹，最高深逾1米，不少猛獸被困在鐵籠中，亦有一些珍珠雞等禽類不幸淹死。

據預測，四川盆地北部等地局部地區周四至周五有100至150毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，局部地區有雷暴大風等強對流天氣，但未來一周南方將面臨可達40℃以上的高溫天氣。受暴雨影響，陝西寶雞市區部分區域出現內澇，當地一個動物園也有較深積水。雖然小型動物可以疏散，但老虎、熊等要留在鐵籠中。網民嘆言「放也不能放，關也不能關」，希望雨趕緊停，動物平安度過。園方稱已開始搶救動物，政府也在救援，水已退到0.7米左右，小型動物轉移完畢後，就給猛獸籠內墊沙袋等，搭建高一點的平台。

水利部周三（17日）表示，入梅以來長江流域相繼發生今年第1號、第2號洪水，水利部門科學調度長江水庫群攔蓄洪水。1號洪水期間，水利部門聯合調度長江上中游控制性水庫群累計攔洪約165億立方米；2號洪水形成後，以三峽水庫為核心的長江上游控制性水庫群累計攔洪68.5億立方米。