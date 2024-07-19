暨南大學宿舍發霉疑甲醛超標　學生投訴發燒過敏

廣東省廣州市暨南大學多名學生近日在社交媒體發聲，稱學校宿舍遍布霉菌，廁所和家具都不同程度發舊破損。更有學生懷疑宿舍甲醛超標，令其出現皮膚過敏、發燒住院等健康問題。內媒周四（18日）引述大學宣傳部門回應指，校方已在跟進相關情況。

暨南大學學生小林（化名）向內媒透露，校方上月中旬告知他們上周六（13日）要搬遷宿舍，從華文校區搬至石牌校區。直到上周六上午同學辦退宿，小林到了新宿舍才驚悉環境惡劣，桌椅都不是新的，櫃子縫隙大多都發了霉，但「已退無可退」。有同學向校方反映霉菌和鐵銹等問題，還有同學懷疑房間是前兩天才粉刷完成，現場留有油漆桶。惟很多同學沒辦法，硬着頭皮入住，因為已找好暑假實習要上班。有同學因而身體不舒服，發燒、起疹子過敏、頭痛等，宿舍的安全隱患、過道狹窄、雜物髒污等問題也讓人擔憂。

校方曾派人走訪，讓學生填表說訴求，但最後答覆卻是「目前無解決方案」、「現在解決不了大家克服一下」、「大家回家吧，讓房間透透風，開學再來住」等，又稱不可能全部滿足學生換廁所、鐵門等訴求。大學宣傳部門值班電話接線老師回應稱，負責老師已放假，會繼續跟進相關工作，具體以學校官方發布為主。