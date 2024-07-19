大學湖內現罕見雙色荷花　因好看遭情侶摘走

福建農林大學金山校區觀音湖近日有不少學生前往打卡，原因是湖內一朵罕見的粉色加白色荷花已完全綻放。惟有網民周二（16日）表示，該雙色荷花當日疑被一對情侶摘下帶走。該大學風景園林與藝術學院副院長、博士生導師彭東輝周三（17日）指出，這些荷花是12年前引進，以前從沒出現過，具較高的研究價值。

拍攝到荷花的小童（化名）對內媒表示，她周一（15日）就發現了這朵雙色荷花，當時還沒有完全綻放。到周二早上，荷花完全綻開，白色和粉色花瓣幾乎各佔一半。有老師對學生稱，這是校內第一次出現雙色荷花。不過遺憾的是，這朵雙色荷花周二晚已被一對情侶摘走，理由是「好看」。

彭東輝介紹，雙色荷花的出現概率非常低，該校的品種屬於太空蓮，經過太空輻射，從2012年引種到現在，以前的顏色基本上都是粉色。像這次白色粉色各一半的情況是第一次。他指這種荷花的科研價值在於一朵花同時出現兩種顏色，說明在基因表達上不一致，有些基因沉默，有些基因激活。雖然荷花被摘走，但因已鎖定這朵雙色荷花的位置，他接下來打算通過研究剩下的蓮蓬，看能否更深入了解變異原因。