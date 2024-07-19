工人施工現場墮橋亡　6人遭行政處罰

雲南省楚雄市數月前有工人從公路大橋施工現場墮橋身亡，當地政府周三（17日）公布事故調查報告，指這是現場安全防護網缺失造成的一般高處墜落生產安全責任事故。事故調查組建議對事故6名相關責任人員和有關責任單位雲南雅卓建築工程有限公司處以行政處罰。

調查報告指，事發於今年4月3日下午，在雅卓建築公司在楚雄市鹿城鎮的施工現場。工人茶某鋒在距離地面18米高處工作時墮下，現場人員將其送往楚雄州人民醫院，同日下午經搶救無效死亡。報告指出，事故直接原因為茶某鋒不具備施工作業操作技能，對施工作業中安全預估不足、預判不準，自我安全防護意識差，擅自冒險作業；間接原因為現場班組施工作業管理混亂，工人上下崗監督管理措施缺失，高處臨邊作業安全防護措施不規範、有缺失，聘用的項目負責人、現場安全管理人員和高處作業人員均未通過專業培訓考核取證，安全隱患排查整改措施缺失等。

事故調查組指，因楚雄市交通運輸局履行行業監管職責不到位，建議將問題線索移交楚雄市紀委市監委對具體分管安全生產工作的局分管領導、責任科室有關責任人員進行責任調查處理；另因鹿城鎮人民政府履行本行政區域安全監管職責不到位，建議將問題線索移交楚雄市紀委市監委向相關責任人員問責。