宿舍內性騷擾女學生　內地學者上訴稱斷片遭駁回

澳門大學前特聘教授、內地知名歷史學者茅海建前年被女學生指控性騷擾，去年被裁定罪成，判處7個月徒刑、緩刑2年。他不服判決提出上訴，辯稱當時因酗酒導致「斷片」，惟近日遭澳門中級法院駁回，維持原判。

案情指，茅海建在前年7月疫情期間，邀請其指導的一名來自內地的女碩士到自己的校內宿舍聚餐，為其畢業前餞行，並邀請當時升大四的女學生參加聚餐。飯後，茅趁二人進入廚房清洗餐具時，從後撫摸大四女生的臀部及胸部，直至對方要求停止才離開。茅海建上訴稱當時已喝醉，無法記起廚房內發生的事，但認為自己不會有性騷擾行為。他質疑受害人供詞不可信，認為案中唯一證人的女碩士生也沒目睹過程。他還質疑受害人主動在社交媒體公開案件，推動輿論公審自己，無視司法保密原則，要求改判無罪或將案件發回初院重審。

檢察院認為，即使證人未直接目睹茅對受害人實施任何行為，但她指出受害人當時有明確的言語抗拒反應，可對受害人所述提供佐證。檢察院認為茅是借醉犯案，利用酒精放縱對受害人實施不當的身體接觸，應維持原判。澳門中級法院合議庭上月27日作出判決，提到證人指在事發前10多分鐘，茅仍與受害人討論西方權力及學術等話題，表明他當時有意識，並未處於不可歸責的狀態，故裁定其上訴理由不成立。