全面深化改革決定提逾300項舉措　涉體制機制層面

中共中央周五（19日）上午舉行新聞發布會，介紹和解讀二十屆三中全會精神。發布會上指出，全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，一共提出了300多項重要的改革舉措，都是涉及體制機制制度層面的內容。

中央政策研究室副主任唐方裕在發布會上表示，該決定一共15個部分60條，分三大板塊。第一板塊是總論，主要闡述進一步全面深化改革推進中國式現代化的重大意義和總體要求；第二板塊是分論，以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域、各方面的改革；第三板塊主要講加強黨對改革的領導，深化黨的建設制度改革。

全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹指出，該決定強調要完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查。他強調，法治是最好的營商環境，要制定出台民營企業促進法。會上又指出，中國建成世界上規模最大的教育體系，新增勞動力平均受教育年限超過14年，接受高等教育的人口達到2.5億。