漢江支流現近50年來最大洪峰　逾4千人疏散

受河南持續強降雨影響，漢江支流唐河上游再次形成洪水，唐河及另一支流唐白河遭遇1975年以來最大洪峰。因河南南陽市唐河縣郭灘鎮周邊周四（18日）下午至晚上持續降雨，郭灘形成的洪峰加大。根據南陽水文部門數據，洪峰於周五（19日）凌晨1時達到每秒7,060立方米，最高水位89.92米，超保證水位0.59米。為應對今年兩次編號洪水，長江水庫群共攔洪233.5億立方米。

漢江洪峰周五上午6時進入鄰近的湖北省襄陽市，埠口站實測流量每秒5,610立方米，預計當日下午2時至3時到達唐白河董坡站。截至周五上午8時，唐河郭灘站水位持續回落至89.48米，較最高水位下降0.44米，流量每秒5,120立方米，唐白河董坡站水位上漲至67.84米。當地政府調集近千人待命，加強巡堤查險工作，疏散可能受淹區域的群眾。當地水利部門緊急調度崔家營航電樞紐開啟洩洪閘門，緩解上游唐白河防洪壓力，累計出動7,985人巡堤查險，緊急疏散安置4,281人，出動183台套大型機械，封堵23處明口，處置3處堤防塌窩險情。

今年入梅以來，長江流域強降雨過程頻繁，第1、2號洪水接踵而至。水利部科學調度以三峽水庫為核心的幹支流控制性水庫，以發揮防洪減災效益。在應對上月底長江第1號洪水期間，水利部長江水利委員會聯合相關部門調度長江上中游控制性水庫群，累計攔洪約165億立方米。上周四（11日）第2號洪水形成，長江委再聯合相關部門調度上游水庫群累計攔洪68.5億立方米。