警查獲10多萬支冒牌唇膏　約值4000萬人民幣

重慶市公安局南岸區分局周五（19日）發布消息，當地警方搗破一個跨省生產銷售假冒名牌化妝品的犯罪團夥，查獲10萬多支冒牌唇膏，涉案金額逾4,000萬元（人民幣，下同，約4,360萬港元），該案正在進一步偵辦中。

南岸區公安分局去年底陸續接獲市民報案，稱懷疑在網上購買的知名品牌唇膏為冒牌貨。經調查、研判和摸排，一個在廣東生產並通過電商平台向各地銷售冒牌化妝品的犯罪團夥逐漸浮出水面。南岸區公安分局成立的專案組，本月初聯同廣東公安機關在多地同步開展收網行動，搗毀5個生產銷售窩點，現場查獲5部唇膏生產設備、12萬多支假冒多個知名品牌唇膏成品及半成品、3,000多盒香水。

調查發現，疑犯黃某2020年以來，糾集其親朋好友為牟取非法利益，購入化妝品生產原料和包裝材料，僱人大肆生產假冒十多個知名品牌唇膏、香水等對外銷售牟利。黃某等人又發展多層級銷售下家，將冒牌產品以正價5%的低價批發，最後通過電商平台層層加價售予消費者。警方稱，疑犯徐某等為該團夥在重慶的經銷商，前年起以每支（盒）20至40元（約21.8至43.6港元）不等購入冒牌化妝品，然後開設網店以「正品打折、免稅店商品」等名義以十倍價格出售。