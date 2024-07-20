闖醫院報復捅死醫生　行兇者跳樓亡

浙江省溫州醫科大學附屬第一醫院周五（19日）有男子用刀捅傷醫生後跳樓，醫院周六（20日）指被捅傷的醫生經搶救無效身亡。至於捅人男子，據指亦經已死亡。

周五下午1時許，溫州醫科大學附屬第一醫院心內科門診午休期間，一名男子持刀闖入醫院，用刀刺向一名李姓當值醫生的頸部和背部，當時李醫生正與患者說話，無留意到危險。多名在場人士試圖拉開行兇者，但兇手死死抓住李醫生，連砍4刀。李醫生大呼救命，跑到辦公室門口時仍被兇手追斬，他的頸一片血紅，之後倒地。男子行兇後從3樓一踴而下，被送往手術室搶救。

事後醫院內很多醫護人員和有心人排隊給李醫生捐血，但他的頸動脈和肝臟等部位傷勢嚴重，經搶救數小時後終不治。至於行兇男子身份和動機，有傳其妻子早前在醫院接受心臟手術，術後情況不理想，在家自殺身亡。行兇者懷恨在心，憤而到醫院報復，但被捅死的李醫生並非負責治療其妻。

溫州醫科大學附屬第一醫院表示，該院心血管內科醫生李晟周五在門診診療中，突然遭一名男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。院方第一時間組織多方專家聯合救治，李醫生終因傷勢過重，經搶救無效，於同晚9時許不幸去世。院方讚揚李醫生是一名勤勉敬業、甘於奉獻的醫務工作者，全體職工對其離世表示沉痛哀悼。