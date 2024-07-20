台立法院職權修法爭議　憲法法庭裁定部分暫停適用

台灣立法院5月三讀通過《職權行使法》，被質疑違憲，包括民進黨團、行政院、監察院、總統賴清德均聲請釋憲及暫時處分。台灣憲法法庭周五（19日）裁定《職權行使法》的六大部分即日起暫停適用，包括聽取總統報告、聽取報告及質詢、人事同意權行使、調查權行使、聽證會舉行、藐視立法院罪。至於該法的其餘規定，尚無暫停適用的迫切必要性，此部分暫時處分聲請駁回。

關於立法院聽取總統報告部分作出暫停適用，憲法法庭解釋總統一旦到立法院報告，恐將引發總統是否須履行條文所課義務之憲政疑義，甚至引發朝野激烈對立和衝突，民主憲政運作將因此遭受難以回復之重大損害。至於刑法增訂藐視立法院罪暫停適用，憲法法庭指出條文是配合立法院職權行使法第25條（有關聽取報告及質詢部分）的處罰規定。考慮此部分暫停適用，刑罰規定若未一併停用，任何人均得為犯罪告發，檢察機關即應依法處理，使被告發人因本條刑罰規定而受犯罪追訴，蒙受難以回復的程序性重大利益。

國民黨對憲法法庭的決定感遺憾，指出無法理解依據為何。民眾黨主席柯文哲周六（20日）指，民進黨發言人吳崢周五在裁決公報前已得知結果，質疑憲法法庭已淪為民進黨側翼。立法院職權修法幾乎全面被否決，代表民進黨跟台灣大多數民意全面開戰，讓社會陷入衝突與對立。行政院發言人陳世凱表示，對於憲法法庭捍衞憲政秩序、保障人民權利表示敬佩。