嫌孕婦走得慢　大學生咒罵懷「死胎」惹公憤

內地有兩名女大學生和一名男生近日在山東省某海邊的景區遊玩時，嫌棄孕婦走得太慢，咒罵對方懷「死胎」。事件上傳網絡，引起網民批評。福建廈門大學國際學院上周五（19日）通報，核查後發現其中一名涉事女子於2019至2021年在該學院的留學項目預科學習，已結業離校。

事件起因是一名男生嫌孕婦行走緩慢而出言不遜，雙方發生口角。兩名女大學生隨後幫助同伴咒罵孕婦，稱「孕婦走的慢就死胎，十個八個都是死胎」。該孕婦已懷有7個月身孕，在家人陪伴下，挺着大肚在海邊散步，由於返回時需經過一條比較長又陡峭的台階，她便走得特別小心，速度很慢。涉事男女當時正在拍照，詎料孕婦的行為因此引來他們不滿。

雙方雖未爆發肢體衝突，但過激的咒罵語言引來爭議，網民因此對兩名女大學生起底，引發網暴。其中一名女子曾是廈門大學國際學院的學生，另一人疑似來自山東科技大學濟南校區，校方暫未通報。知情人士表示，前者根本不算廈大的學生，沒有該校的本科畢業證書，因要留學在大學接受培訓教育，只是一次過渡經歷。該學院上周六強調，將進一步加強學生的教育和引導，感謝各界關注。