颱風派比安料將登陸海南　強度逐漸增強

今年第4號颱風「派比安」（Prapiroon）周日（21日）早上在南海中部海面上生成，中心位置距離海南省三沙市西沙永興島西偏南方向約120公里處。目前其強度等級達熱帶風暴，最大風力8級，每小時約65公里。中央氣象台發布消息稱，颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強。

中央氣象台發布颱風藍色預警，派比安將於周日午夜到周一（22日）早晨在三亞到瓊海一帶沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8至9級。受颱風影響，周日至周一於海南島大部分地區、廣東西部沿海有大雨或暴雨，部分地區有大暴雨，降雨量達100至200毫米。另外，今年第3號颱風「格美」周日位於菲律賓馬尼拉東偏北方向約610公里，中心附近最大風速8級，中心最低氣壓992百帕，將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向緩慢移動，強度逐漸增強，並逐漸向台灣東部海面靠近。

廣東省防汛防旱防風總指揮部已於上周六（20日）啟動防風4級應急響應。廣東省三防總指揮部發布緊急通知，要求粵西海域所有漁船回港避風，所有漁排養殖人員上岸，海上風電施工平台人員全部撤離，濱海旅遊景區全部關閉，多類船隻禁止出海。國家防汛抗旱總指揮部亦針對廣東、廣西、海南，啟動防汛防颱風4級應急響應。瓊州海峽渡輪全線停航，預計持續到周一晚。