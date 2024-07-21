號召幹部生三孩捱轟　泉州衞健委稱員工誤發布

內地近日流傳一份疑似福建泉州人口政策文件的截圖，內容主要為落實三孩政策的有關工作安排，其中提到黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實三孩政策，引來公眾對變相強制生育的擔憂。泉州市衞健委周日（21日）回應稱，當地擬發布支持生育政策的文件，目前尚在內部徵求意見階段，未對外公布。

自2021年中國實施三孩政策以來，地方政府陸續推出育兒補貼、購屋優惠、假期照顧等措施，鼓勵生育。內媒周日報道，這份流傳的文件內容涉及人口政策和相關服務管理，從表達方式來看，與各地推出的優化生育政策促進人口長期均衡發展相關文件接近，其中也涉及衞健委、教育局等部門。

該文件提到2035年的目標，包括促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善、服務管理水平提高、生育水平適度、人口結構改善、優生優育等方面取得明顯進展。惟在組織實施好三孩生育政策部分，提及黨員幹部帶頭落實三孩政策的表述，引來民眾不滿。泉州市衞健委回應，因個別工作人員疏忽將該份文件上傳網絡，引發討論，後續相關部門將依據情況再次發布。