醫生遇襲身亡　國家衞健委強烈譴責暴力

浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟，上周五（19日）在門診診療期間被一名男子持刀殺害，不治身亡。國家衞健委上周六（20日）發文，對李晟的離世表示沉痛哀悼，並對暴力傷害醫護人員的嚴重違法行為表示強烈譴責。浙江省衞健委主任王仁元周日（21日）到溫州探望李晟家屬和醫務人員，叮囑溫州市和醫院繼續關心關愛家屬，幫助他們解決工作生活中遇到的困難。

在探視慰問醫護人員時，王仁元強調暴力傷害醫護人員是嚴重的違法犯罪行為，不僅嚴重侵害醫務人員的合法權益，也破壞正常醫療服務秩序，更損害廣大民眾利益，必須受到最強烈的譴責、最嚴厲的打擊。衞生健康部門堅決反對暴力傷醫，對任何形式的傷醫事件零容忍。省衞健委將聯同警方等部門，加強平安醫院建設，完善醫院安全防範系統，落實安檢措施，強化警醫聯動，嚴厲打擊涉醫違法犯罪行為，保護病患及醫護人員安全。

網上流傳靈堂照，李晟遺體目前已送至殯儀館，民眾可於周日至周一（22日）前往弔唁。不少人到醫院門外悼念和贈送鮮花和水果，大門旁擺放70至80束鮮花，有民眾寫下送別話語，希望李晟一路走好。