三中全會決定　健全港澳在國家對外開放更好發揮作用機制

中共二十屆三中全會日前審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，周日（21日）發布全文。涉港澳台方面，提到發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持港澳打造國際高端人才集聚高地，健全港澳在國家對外開放中更好發揮作用機制。此外，深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，同時完善大統戰工作格局，包括港澳台和僑務工作機制。

決定稿主要有15個部分，分三大板塊，第一板塊主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的總體要求，第二板塊主要從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革，第三板塊主要講加強黨對改革的領導、反腐敗鬥爭等。決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來5年的重大改革舉措。全文循構建高水平社會主義市場經濟體制、構建支持全面創新體制機制、完善城鄉融合發展體制機制、完善高水平對外開放體制機制、健全全過程人民民主制度體系、健全保障和改善民生制度體系、推進國家安全體系和能力現代化、持續深化國防和軍隊改革等多方面詳細介紹。

民生方面，提到完善生育支持政策體系和激勵機制，推動建設生育友好型社會，完善生育休假制度，建立生育補貼制度，提高基本生育和兒童醫療公共服務水平，加大個人所得稅抵扣力度等。內容亦提到要健全國家安全體系，完善公共安全治理機制，健全社會治理體系；完善涉外國家安全機制，完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革；推進反腐敗國家立法，修改監察法，出台反跨境腐敗法等。